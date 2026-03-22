زعيم الديمقراطيين بالكونجرس: نحتاج إلى تغيير النظام في أمريكا



وكالات

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريس، إلى تغيير النظام في الولايات المتحدة، منتقدا العملية العسكرية في إيران التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

قال جيفريس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن دونالد ترامب والمتطرفين الجمهوريين أطلقوا حربا متهورة بخيارهم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أسعار الوقود ارتفعت كثيرا والمليارات تهدر وبلادنا أقل أمانا.

يأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وتسببت العمليات القتالية في المنطقة بتقلص توريدات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لروسيا اليوم.