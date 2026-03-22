ترامب: حققت أهدافي في الحرب على إيران.. وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع

كتب : مصراوي

01:14 ص 22/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حقق أهدافه في الحرب على إيران، مؤكدا تجاوزه الجدول الزمني لهذه الحرب بأسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة أنا لا أريد ذلك".

كان ترامب قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها في الحرب على إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإرهابي في إيران".

وأوضح ترامب أن هذه الأهداف هي تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالإقتراب من امتلاك قدرة نووية وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقا لسكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يُوجه تهديدًا قويًا لـ إيران ويعطيها إنذارًا لفتح مضيق هرمز.. ماذا
شئون عربية و دولية

ترامب يُوجه تهديدًا قويًا لـ إيران ويعطيها إنذارًا لفتح مضيق هرمز.. ماذا
مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مذبحة كرموز.. القبض على شاب قتل والدته و5 من أشقائه بالإسكندرية
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
حوادث وقضايا

مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
زووم

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
مصدر بـ"الكهرباء":استقبال 40 عطلًا طارئًا والسيطرة عليها خلال أول أيام
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء":استقبال 40 عطلًا طارئًا والسيطرة عليها خلال أول أيام

