ترامب: حققت أهدافي في الحرب على إيران.. وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حقق أهدافه في الحرب على إيران، مؤكدا تجاوزه الجدول الزمني لهذه الحرب بأسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد قضت الولايات المتحدة على إيران تماما".

وأضاف: "لقد حققت أهدافي في الحرب على إيران، وتجاوزت الجدول الزمني بأسابيع".

وتابع: "لقد رحل قادتهم، ودُمرت قواتهم البحرية والجوية، وليس لديهم أي دفاعات على الإطلاق، ومع ذلك يريدون عقد صفقة أنا لا أريد ذلك".

كان ترامب قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها في الحرب على إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نقترب بشدة من تحقيق أهدافنا وندرس خفض جهودنا العسكرية العظيمة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالنظام الإرهابي في إيران".

وأوضح ترامب أن هذه الأهداف هي تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران والقضاء على بحريتهم وقوتهم الجوية، وعدم السماح لإيران حتى بالإقتراب من امتلاك قدرة نووية وحماية حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقا لسكاي نيوز.