ثأرا لدم خامنئي.. حزب الله: استهدفنا موقعا للدفاع الصاروخي لجيش الاحتلال في حيفا

كتب : مصراوي

03:04 ص 02/03/2026

حزب الله يوجه صواريخ نحو تل أبيب

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.

قال حزب الله في بيان له: "ثأرا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلما وغدرا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الاثنين الواقع فيه الثاني من مارس 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".

وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين"

وأضاف حزب الله: "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيريا لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وتابع: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدا للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، غارات عنيفة جدا استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب رصده صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه بدأ بضرب أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، ردا على إطلاق "حزب الله" قذائف باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أنه سيعمل ضد قرار حزب الله الانضمام إلى هذه الحملة، ولن يسمح للمنظمة بتشكيل تهديد لدولة إسرائيل وإلحاق الأذى بمدنيي شمال إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

