تدرس الإدارة الأمريكية إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد العمليات العسكرية مع إيران ودخول الحرب أسبوعها الثالث.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز العمليات الحالية، بما يمنحها مرونة أكبر في توسيع نطاق التحركات العسكرية، بحسب وكالة رويترز.

وتشمل هذه الخيارات تأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة قد تعتمد بشكل أساسي على القوات الجوية والبحرية، مع احتمال نشر قوات برية على السواحل الإيرانية.

كما تبحث الإدارة الأمريكية إمكانية إرسال قوات إلى جزيرة خرج، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، حيث تمر عبرها نحو 90% من صادرات البلاد النفطية.

ويرى خبراء عسكريون أن السيطرة على الجزيرة قد تكون خيارًا أكثر فاعلية من استهدافها، رغم المخاطر الكبيرة، خاصة في ظل قدرة إيران على ضربها بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ورغم هذه الخطط، تشير التقديرات إلى أن أي نشر لقوات برية قد يواجه تحديات سياسية داخلية، في ظل تراجع التأييد الشعبي للحرب، إلى جانب تعهدات ترامب السابقة بتجنب الانخراط في نزاعات جديدة بالشرق الأوسط.

مناقشات حول تأمين البرنامج النووي الإيراني

في سياق متصل، تدرس الإدارة الأمريكية خيارات لتأمين مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، وهي مهمة معقدة وخطرة حتى بالنسبة لقوات النخبة، وفقًا للمصادر.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن القرار النهائي بشأن نشر قوات برية لم يُتخذ بعد، مشددًا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضرباتها ضد القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك سلاح البحرية ومخزونات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، نفذت القوات الأمريكية أكثر من 7800 ضربة منذ بدء العمليات في 28 فبراير، ما أسفر عن تدمير أو تضرر أكثر من 120 قطعة بحرية إيرانية.

كما أسفرت الحرب عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وإصابة نحو 200 آخرين، معظم إصاباتهم طفيفة، وفق البيانات العسكرية.

وتشمل التعزيزات المرتقبة وصول مجموعة قتالية بحرية برمائية تضم أكثر من 2000 من مشاة البحرية، في وقت تستعد فيه حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد للتوجه إلى اليونان لإجراء أعمال صيانة بعد تعرضها لحريق.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أبدى ترامب مواقف متباينة، إذ دعا في وقت سابق إلى مرافقة السفن عبر البحرية الأمريكية، قبل أن يطالب دولًا أخرى بتحمل المسؤولية، مشيرًا لاحقًا إلى إمكانية انسحاب بلاده من هذه المهمة.