الإمارات تمنع إقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المكشوفة

كتب : د ب أ

01:17 ص 18/03/2026

الهجمات الإيرانية على الإمارات أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات منع إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار يأتي "تماشيا مع الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات والتي تستهدف سلامة شعبها والمقيمين على ترابها".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء: "تقام صلاة العيد داخل المساجد فقط، على مستوى الدولة".

ودعت الهيئة جميع المصلين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد حفاظًا على سلامتهم.

وتتعرض الإمارات لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من قبل إيران منذ بدء جولة الصراع الحالية بين الأخيرة من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى منذ نهاية الشهر الماضي.

الإمارات صلاة عيد الفطر الهجمات الإيرانية الحرب على إيران الشرق الأوسط

