قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران عمل جيد، مؤكدًا "أنه لن يتراجع ولا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي وهم يدركون ذلك تماما الآن".

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية في إيران تسير أسرع من الجدول الزمني المقرر.

وأشار ترامب، إلى "أنه لو لم تضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحا نوويا".

وأكد أن القوات الأمريكية تمكنت من شل بحرية إيران وقواتها الجوية ومعداتها المضادة للطائرات قائلا: "هذا إنجاز عسكري مذهل لان العملية العسكرية ضد إيران كانت أمرا لا بد من القيام به".