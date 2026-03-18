ترامب: عملنا في إيران يسير أسرع من الجدول الزمني المقرر

كتب : وكالات

01:01 ص 18/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران عمل جيد، مؤكدًا "أنه لن يتراجع ولا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي وهم يدركون ذلك تماما الآن".

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية في إيران تسير أسرع من الجدول الزمني المقرر.

وأشار ترامب، إلى "أنه لو لم تضرب المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي لكانت إيران صنعت سلاحا نوويا".

وأكد أن القوات الأمريكية تمكنت من شل بحرية إيران وقواتها الجوية ومعداتها المضادة للطائرات قائلا: "هذا إنجاز عسكري مذهل لان العملية العسكرية ضد إيران كانت أمرا لا بد من القيام به".

الحرب على إيران دونالد ترامب إيران وأمريكا الشرق الأوسط

"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
خلافاً لرأي مفتي السعودية.. أمين الفتوى: صرف الجمعيات أموال الزكاة بعد
منافسة شرسة بين السدير مسعود وبيتر ميمي بقائمة "أفضل مخرج" في استفتاء مصراوي
زيادة الحد الأدنى للأجور 15%.. والدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي (نشرة

