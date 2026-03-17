شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، عصر ومساء اليوم الثلاثاء، غارات على بلدات الدوير وحاروف وكفرا وياطر وعرمتى والسلطانية وبولفار مرجعيون ومنطقة الزهراني في جنوب لبنان .

استهداف سنتر تجاري في بلدة الدوير الجنوبية

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عصر اليوم استهدفت سنتر تجاري في بلدة الدوير الجنوبية ودمره جزئياً، واستهدفت غارات إسرائيلية مساء اليوم بلدات حاروف وكفرا وياطر وعرمتى في جنوب لبنان،بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقُتل شخص في غارة استهدفت سيارة في بلدة السلطانية الجنوبية، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بوليفار جديدة مرجعيون في جنوب لبنان والواقعة مقابل ثكنة فرنسوا الحاج للجيش. واستهدفت غارة إسرائيلية غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني في جنوب لبنان، وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات، وفق " الوكالة الوطنية للإعلام".

وشنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة على طريق عام بلدتي ميفدون شوكين في جنوب لبنان. كما شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة بين بلدتي جبشيت وحاروف الجنوبيتين.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات القصيبة وشحوروجبشيت ومدينة النبطية في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم استهدفت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة الدوير الجنوبية، ودراجة نارية في بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن صباح اليوم الثلاثاء غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدات دبين والخيام وعرب الجل ّ في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة عرمون في جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات جنوبية.