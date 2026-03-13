غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من البلدات في جنوب لبنان

كتب : د ب أ

11:04 م 13/03/2026

جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارة تحذيرية وإنذار متجدّد لسكان الضاحية. كما شن غارات استهدفت عددا من البلدات والمدن في جنوب لبنان.

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره مساء اليوم إلى سكان العديد من الأحياء والضاحية الجنوبية، طالباً منهم إخلاء منازلهم.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عددا من المدن والبلدات في الجنوب اللبناني، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأدت غارة على بلدة الصوانة الجنوبية إلى مقتل مسعفين اثنين من كشافة الرسالة الإسلامية - الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" .

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الجاري سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان، وامتدّت إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة.

جنوب لبنان لبنان وإسرائيل الحرب في إيران الشرق الأوسط حزب الله غارات إسرائيلية

