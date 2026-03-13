قال جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، إن اليد الخفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقف وراء الأساليب العسكرية الإيرانية.

وأوضح "هيلي"، أن التطورات في أداء القوات الإيرانية تعكس، بحسب رأيه، تأثيرًا غير مباشر من روسيا في المجال العسكري، بحسب الجارديان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث ترد القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بهجمات تستهدف مواقع داخل إسرائيل وقواعد وأهدافًا أمريكية في المنطقة.