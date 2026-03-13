أبرز أحداث اليوم الـ13 من الحرب في إيران

مع دخول الحرب يومها الـ13، تصاعدت حدة العمليات العسكرية والتصريحات السياسية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كان أبرزها أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أول بيان له منذ توليه المنصب،

مجتبى يؤكد على التصعيد العسكري ضد أمريكا وإسرائيل

وخلال كلمته أكد مجتبى خامنئي التي كشف مصادر مطلعه تفاصيل إصابته خلال الضربة الإسرائيلية الأمريكية الأولي، أن إيران تمكنت من إحباط محاولات تقسيمها، مشدداً على التصعيد العسكر ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والانتقام لوالده المرشد الراحل علي خامنئي ولشهداء إيران.

ترامب يعلن هزيمة إيران ويشدد على ضرورة منعها من امتلاك النووي

وتزامن مع تصريحات المرشد الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدًا على حسم الولايات المتحدة الحرب سريعا، وتفوق الولايات المتحدة في إنتاج النفط، مشيراً إلى الفوائد الاقتصادية لبلاده من ارتفاع الأسعار.

لاريجاني يسخر من تصريحات ترامب

من جهته، هاجم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ترامب بحدة عبر منصة "إكس"، رداً على تصريحاته بشأن حسم الحرب سريعاً.

نتنياهو يهدد باغتيال مجتبى خامنئي

وعلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على كلمة "مجتبي" مهددًا باغتياله، ومؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازات مهمة ستغير موازين القوى في الشرق الأوسط.

عمان تحذر دول الخليج من الهدف الحقيقي للحرب على إيران

على صعيد الدبلوماسية الإقليمية، دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية، محذراً من أن الهدف الحقيقي للحرب يتمثل في إضعاف طهران وبدء خطة لإعادة تشكيل المنطقة وتعزيز مسار التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن إيران ليست الهدف الوحيد.

الهجمات على دول الخليج

تواصلت الهجمات الإيرانية على أراضي دول الخليج، حيث تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم من عدة طائرات مسيرة، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي دبي، أحدث اصطدام طائرة مسيرة ببرج سكني ثقبا كبيرا في المبنى، كما تصدت الدفاعات الإماراتية لـ10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة إيرانية، في مؤشر على تصاعد طهران عملياتها العسكرية على دول الخليج بعدما تطلب منهم مجتبي إغلاقها فورا.

وفي البحرين، أهابت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الخميس، المواطنين والمقيمين في مناطق: "الحد وعراد وقلالي وسماهيج" البقاء في منازلهم، كما أعلنت القبض على 4 بحرينيين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني.

أمريكا تفقد طائرة في الشرق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فقدان إحدى طائرات التزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في سماء الشرق الأوسط.

تكلفة العمليات العسكرية

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي أن تكلفة العمليات العسكرية على إيران خلال الأيام الستة الأولى تجاوزت 11 مليار دولار، مع استهلاك ذخائر بقيمة أكثر من 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب فقط.

حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي

في الوقت نفسه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية، بالإضافة إلى تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع مركبا، مستخدما طائرات مسيرة وقذائف مدفعية.

إسرائيل تهاجم موقعا نوويا في إيران

كما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صور أقمار اصطناعية تظهر تعرض موقع عسكري في مجمع بارشين الإيراني لهجوم، فيما أصيبت ست سفن في الخليج ومضيق هرمز بمقذوفات مجهولة، بما في ذلك ناقلتا وقود تعرضتا للاشتعال ومقتل أحد أفراد الطاقم.

حريق حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

وتعرضت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد لحريق على متنها، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحادث لا يرتبط بأي عمل قتالي.

إيران تطلق الموجة الـ42 لضرب الأهداف الأمريكية والإسرائيلية

وأطلقت إيران الموجة 42 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة، مستخدمة طائرات مسيّرة وصواريخ "فتاح وخيبر شكن و"قدر وعماد"، كما استهداف الحرس الثوري الإيراني مواقع أمريكية في الإمارات والعراق والكويت

6 تتعرض للهجوم في الخليج ومضيق هرمز

أعلنت هيئات للأمن البحري وإدارة المخاطر، أن 4 سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، فيما هاجمت إيران على ما يبدو بزوارق محملة بالمتفجرات ناقلتي وقود في المياه العراقية.

سيناريوهات مستقبلية للحرب

نشر الكاتب الأمريكي بريت ستيفنز في صحيفة نيويورك تايمز مقالاً استعرض فيه أربعة سيناريوهات محتملة لمآلات الحرب، يتصدرها سيناريو "تغيير النظام" بوصفه الأكثر تفاؤلاً.

