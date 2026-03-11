

وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المطر الأسود والمركبات السامة في أجواء إيران بعد الهجمات الجوية التي استهدفت منشآت النفط ربما تسبب مشكلات تنفسية.

قالت المنظمة التي تمتلك مكتبا في إيران وتعمل ‌مع السلطات في حالات الطوارئ الصحية، إنها تلقت عدة تقارير عن سقوط أمطار محملة بالنفط هذا الأسبوع.

غطى الدخان الأسود سماء طهران الاثنين بعد قصف مصفاة نفط في تصعيد للضربات على إمدادات ​الطاقة المحلية الإيرانية في إطار الحملة الأمريكية الإسرائيلية.

ذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير ​خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "أن المطر الأسود والمطر الحمضي المصاحب له يشكلان ⁠بالفعل خطرا على السكان، لا سيما على الجهاز التنفسي"، مضيفا أن إيران نصحت السكان بالبقاء في ​منازلهم.

وردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة تؤيد هذه النصيحة، قال ليندماير: "هذه بالتأكيد فكرة جيدة ​نظرا للأماكن المعرضة للخطر في الوقت الحالي، منشآت تخزين النفط والمصافي التي تعرضت للقصف، مما يتسبب في حرائق ويؤدي إلى مخاوف جدية بشأن جودة الهواء".

وأضاف أن الهجمات تسببت في انبعاث كميات هائلة من الهيدروكربونات السامة ​وأكاسيد الكبريت ومركبات النيتروجين في الهواء.

يؤكد العلماء، أن استنشاق الدخان أو الجسيمات أو ​ملامستها قد يسببا الصداع وتهيج الجلد والعين وصعوبة في التنفس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافوا أن التعرض طويل الأمد لبعض المركبات ‌يزيد ⁠من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ويشير العلماء إلى أن المطر ​الأسود يحدث نتيجة ⁠لنمط جوي دخل المنطقة، جالبا معه أمطارا اختلطت بالجسيمات الموجودة في الهواء.

وفي السياق، ذكر أكشاي ديوراس الباحث العلمي في جامعة ريدينج بأن "المطر مثل جرس إنذار ​للناس".

وحذر من أن التعرض طويل الأمد للهواء السام يشكل ​على الأرجح ⁠خطرا أكبر على الصحة، مشيرا إلى أنه يمكن للسكان حماية أنفسهم منه بالبقاء في منازلهم أو ارتداء أقنعة وتغطية أجسادهم في الهواء الطلق.

ولفت إلى أن البيانات عن جودة الهواء في المنطقة غير متوفرة، لكنه شدد ⁠على ​أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال استمرار الطقس الجاف ​طوال الأسبوع.

وأكد أن جودة الهواء من المرجح أن تتحسن بمرور الوقت ويقل خطر التعرض للهواء الملوث شريطة عدم وجود هجمات ​جديدة، وفقا لروسيا اليوم.