في ظل التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط، واصلت وزارة الخارجية والدبلوماسيون المصريون، جهودهم لبحث تداعيات التصعيد العسكري.

وفي إطار ذلك، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين مع عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وهاكان فيدان وزير خارجية التركي، يوم الثلاثاء.

وخلال الاتصال، أدان عبد العاطي استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع الإمارات في مواجهة أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو تمس أمنها.

وأعرب وزير الخارجية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر سقوط طائرة مروحية.

وفي اتصال منفصل، أكد عبد العاطي لنظيره التركي إدانة مصر لأي انتهاكات تطال السيادة التركية ومجالها الجوي، مشددا على الموقف المصري الثابت برفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول أو النيل من أمنها واستقرارها.

وأعاد وزير الخارجية، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع بصورة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشددا على الأهمية القصوى لتغليب المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لاحتواء التوتر الراهن، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين.

ومن جانبهما، أعرب وزيرا خارجية الإماراتي والتركي عن تقديرهما للمواقف المصرية الداعمة لهما، وثمنا تضامن مصر مع بلديهما في ظل التحديات الراهنة.

اجتماع افتراضي مع الجالية المصرية في قطر

وفي سياق متصل، التقى وليد الفقي السفير المصري لدى قطر، بعدد من أعضاء الجالية المصرية المقيمة في قطر، عبر اجتماع افتراضي خُصص للاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد الفقي، على الحرص على متابعة أحوال المواطنين المصريين المقيمين في قطر والاطمئنان على سلامتهم، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في الدوحة تتابع بشكل دائم أوضاع أبناء الجالية بالتنسيق مع السلطات القطرية، مؤكدا أن مصر تقف إلى جانب قطر قيادة وحكومة وشعبا في ظل ما تتعرض له من اعتداءات، مشيرا إلى إدانة مصر لتلك الاعتداءات التي تمس دولة قطر الشقيقة.

ودعا الفقي، أبناء الجالية المصرية إلى مواصلة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات القطرية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مؤكدا كذلك الثقة الكاملة في قدرات دولة قطر على توفير الرعاية والدعم لجميع المقيمين على أراضيها، ومن بينهم أبناء الجالية المصرية.

كذلك، أوضح الفقي أن السفارة المصرية في الدوحة تواصل عملها بشكل طبيعي وبكامل طاقتها، بما في ذلك القسم القنصلي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات لأبناء الجالية، وتعزيز التنسيق مع السلطات القطرية.

وتناول الاجتماع متابعة انتظام التعليم في المدارس المصرية في قطر عبر الوسائل الافتراضية، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، إضافة إلى الاهتمام بتوفير الدعم النفسي اللازم للطلاب خلال هذه الفترة.

عبدالعاطي يشيد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يوم الثلاثاء.

واستهل وزير الخارجية، اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على تجديد الثقة وتعيينه لولاية ثانية تبدأ في يونيو المقبل، مؤكدا تقدير مصر البالغ للدور الذي يضطلع به المجلس كأحد الأذرع الرئيسية لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وحرص مصر على الانخراط الفاعل لدعم مؤسسات جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها التكاملية.

وأوضح عبد العاطي رؤية مصر تجاه الدور الهام للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة المجلس، مشيرا إلى أنها تمثل منصات حيوية تجمع الكفاءات العربية لتبادل الخبرات وتحديث أدوات الإدارة والتسويق.

وشدد وزير الخارجية، على أن تفعيل دور هذه الاتحادات ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج العربي، ويمنح اقتصادات الدول الأعضاء ميزات تنافسية حقيقية تمكنها من الصمود والمنافسة في الأسواق العالمية.

وشهد اللقاء استعراضا لأولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة مشاريع التكامل الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة البينية وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وتطوير المشروعات المشتركة، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للمجلس، بصفتها دولة المقر، ولجهود المجلس في تفعيل مبادرات التعاون الاقتصادي المستقبلي بما يخدم مصالح الشعوب العربية.