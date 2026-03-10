كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، عن حصيلة جديدة لخسائر قواتها البشرية منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة إصابة نحو 140 جنديا أمريكيا بجروح متفاوتة، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المواجهات ضمن عملية "الغضب الملحمي".

حصيلة 10 أيام من القتال

قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي: "منذ بدء عملية (الغضب الملحمي)، أُصيب ما يقرب من 140 من أفراد الخدمة الأمريكية خلال 10 أيام من الهجمات المستمرة".

وأوضح بارنيل، أن الغالبية العظمى من هذه الإصابات كانت "طفيفة"، حيث عاد 108 جنود بالفعل إلى الخدمة، بينما لا يزال 8 جنود في حالة "حرجة" ويتلقون أقصى مستويات الرعاية الطبية.

حالات حرجة وقتلى في الميدان

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الجنود المصنفين كـ "جرحى بإصابات خطيرة" تشمل حالات معقدة يواجهون فيها خطر الموت الوشيك.

وأكدت التقارير الرسمية مقتل 7 جنود أمريكيين في أرض المعركة حتى الآن، حيث وصلت جثة آخر ضحية إلى الولايات المتحدة مساء أمس الإثنين.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.