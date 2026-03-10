إعلان

"البنتاجون": إصابة 140 جنديًا أمريكيًا ومقتل 7 آخرين منذ بدء الحرب على إيران

كتب : مصطفى الشاعر

10:14 م 10/03/2026 تعديل في 10:14 م

الجيش الامريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، عن حصيلة جديدة لخسائر قواتها البشرية منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة إصابة نحو 140 جنديا أمريكيا بجروح متفاوتة، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المواجهات ضمن عملية "الغضب الملحمي".

حصيلة 10 أيام من القتال

قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي: "منذ بدء عملية (الغضب الملحمي)، أُصيب ما يقرب من 140 من أفراد الخدمة الأمريكية خلال 10 أيام من الهجمات المستمرة".

وأوضح بارنيل، أن الغالبية العظمى من هذه الإصابات كانت "طفيفة"، حيث عاد 108 جنود بالفعل إلى الخدمة، بينما لا يزال 8 جنود في حالة "حرجة" ويتلقون أقصى مستويات الرعاية الطبية.

حالات حرجة وقتلى في الميدان

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الجنود المصنفين كـ "جرحى بإصابات خطيرة" تشمل حالات معقدة يواجهون فيها خطر الموت الوشيك.

وأكدت التقارير الرسمية مقتل 7 جنود أمريكيين في أرض المعركة حتى الآن، حيث وصلت جثة آخر ضحية إلى الولايات المتحدة مساء أمس الإثنين.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأمريكي وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون الحرب في إيران إيران وأمريكا الغضب الملحمي هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس الأربعاء
أخبار مصر

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس الأربعاء
"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
رياضة محلية

"لمواجهة الجيش الملكي".. 15 صورة لبعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر
حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد