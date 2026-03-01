إعلان

بعد اغتيال خامنئي.. إيران: ما حدث جرم عظيم سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي

كتب : مصراوي

04:39 ص 01/03/2026

آية الله علي خامنئي

وكالات

أصدرت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، بيانا رسميا، أعلنت فيه مقتل المرشد علي خامنئي، متعهدة بأن هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب، في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.

ونعت الحكومة في بيان مقتل المرشد الأعلى "إثر الهجوم الوحشي الذي شنته حكومة أميركا والكيان الصهيوني"، معتبرة أن ما جرى جرم عظيم سيفتح صفحة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي".

وأعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة 40 يوما، وعطلة رسمية لمدة 7 أيام، داعية الإيرانيين إلى التماسك والوحدة في ما وصفته بالمحنة العصيبة.

وأضاف البيان أن "دم هذا القائد لن يذهب هدرا"، مؤكدا أن إيران "ستجعل مرتكبي هذه الجريمة يندمون"، مشددا على أن البلاد "ستجتاز هذه المرحلة بصوت واحد وقلب واحد".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، مقتل خامنئي خلال الضربات الأخيرة، واصفا الحدث بأنه "فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن وتل أبيب، وفقا لسكاي نيوز.

