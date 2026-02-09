إعلان

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه الإقليمية الإيرانية

كتب : عبدالله محمود

06:12 م 09/02/2026

البحرية الأمريكية

كتب-عبدالله محمود:

حذرت الإدارة البحرية الأمريكية، السفن التي تحمل العلم الأمريكي من الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت الإدارة البحرية الأمريكية، في بيان اليوم الإثنين، إن السفن التي تعبر مضيق هرمز وخليج عمان كانت عرضة لخطر التوقيف أو المصادرة من إيران.

وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أنها تجري في الوقت الحالي تقييما للوضع الأمني البحري في المنطقة لحماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.

وأوضحت البحرية الأمريكية، أن إيران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية وأحدثها في 3 فبراير الجاري.

وشددت البحرية الأمريكية، على ضرورة أن ترفض السفن الأمريكية الإمتثال للأوامر الإيرانية حتى لا يتعرض أمنها للخطر.

