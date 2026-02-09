إعلان

المقاومة الشعبية السودانية تتهم ميليشيا الدعم السريع بانتهاكات داخل سجن شالا

كتب : مصراوي

10:37 ص 09/02/2026

قوات الدعم السريع السودانية

وكالات

كشفت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور عن وفاة أكثر من 300 معتقل داخل سجن شالا بمدينة الفاشر خلال الشهرين الماضيين، نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية داخل السجن.

وقالت المقاومة الشعبية، في بيان، إنها وثّقت أكثر من 300 حالة وفاة بسبب سوء الظروف الصحية وانعدام الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع تحتجز في سجن شالا، الواقع جنوب غربي الفاشر، أكثر من 9 آلاف مدني.

وأوضح البيان، أن غالبية المحتجزين هم جرحى مدنيون يعانون من كسور وإصابات خطيرة جراء القصف العشوائي الذي تعرضت له المدينة، دون تلقيهم أي علاج طبي، ما أدى إلى تعفّن جروح عدد كبير منهم.

كما اتهمت المقاومة الشعبية ميليشيا الدعم السريع بتعمد ترك جثث المتوفين داخل السجن مع الأحياء لفترات طويلة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.

وأشار البيان إلى تفشي وباء الكوليرا داخل السجن، حيث تُسجل وفيات تتراوح بين خمسة وعشرة أشخاص أسبوعيًا، نتيجة انتشار المرض وغياب وسائل الوقاية والعلاج.

كذلك اتهمت المقاومة الشعبية قوات الدعم السريع بمواصلة عمليات التصفية المباشرة للمدنيين، موضحة أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بتصفية 15 جريحًا داخل داخلية الرشيد بجامعة الفاشر، بعد اتهامهم بالانتماء إلى القوة المشتركة.

وطالبت المقاومة الشعبية الحكومة بالإسراع في استعادة ولاية شمال دارفور من سيطرة ميليشيا الدعم السريع، كما دعت المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين والمحتجزين في مدينة الفاشر، مما وصفته بـ"جحيم الانتهاكات" والجرائم اليومية.

يذكر أن الجيش السوداني يخوض حرباً ضد الدعم السريع منذ نحو ثلاث سنوات، بينما يتفاقم الوضع الإنساني والطبي في البلاد، مع تنامي الفقر والجوع.

دارفور مدينة الفاشر ميليشيا الدعم السريع

