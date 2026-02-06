إعلان

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على التشكيل الحكومي الجديد برئاسة شائع الزنداني

كتب : مصراوي

09:11 م 06/02/2026

الدكتور شائع الزنداني

وكالات

وافق مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، على التشكيل الحكومي الجديد، برئاسة الدكتور شائع الزنداني.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مع عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة المستجدات المحلية في اليمن على كافة المستويات.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الرئاسي على التشكيل الحكومي الجديد، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء ونتائج مشاوراته مع مختلف المكونات والقوى الوطنية التي افضت الى تشكيل الحكومة الجديدة.

الدكتور شائع الزنداني رئيس الحكومة اليمني الجديد مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي

