إعلان

الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأول

كتب : أسماء البتاكوشي

07:24 م 28/02/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتشكبل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لتلقي أي استفسارات من الجاليات المصرية بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تفعيل خط اتصال "واتس آب" لتلقي اي استفسارات تتعلق بأوضاع وسلامة الجاليات المصرية، وبيان رقم الاتصال هو: 00201226858000

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أن خلية العمل علي تواصل على مدار الساعة مع البعثات المصرية في المنطقة لتقديم كافة سبل الدعم إلى المواطنين.

ووجهت الخارجية، البعثات المصرية بإعادة نشر وتفعيل بيانات الخطوط الساخنة في البعثات للرد علي استفسارات المواطنين.

كما ناشدت وزارة الخارجية الجاليات المصرية في المنطقة مراعاة الحذر واتباع ارشادات وتعليمات السلطات في دول المنطقة ذات الصلة بالسلامة والأمن.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات على الخليج الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الحكومة: مخزوننا الاستراتيجي آمن.. ولن نسمح بزيادات غير مبررة في
أخبار مصر

متحدث الحكومة: مخزوننا الاستراتيجي آمن.. ولن نسمح بزيادات غير مبررة في
مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: حتى الآن لم نطلق سوى صواريخ "خردة"
"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد