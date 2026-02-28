قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتشكبل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لتلقي أي استفسارات من الجاليات المصرية بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تفعيل خط اتصال "واتس آب" لتلقي اي استفسارات تتعلق بأوضاع وسلامة الجاليات المصرية، وبيان رقم الاتصال هو: 00201226858000

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أن خلية العمل علي تواصل على مدار الساعة مع البعثات المصرية في المنطقة لتقديم كافة سبل الدعم إلى المواطنين.

ووجهت الخارجية، البعثات المصرية بإعادة نشر وتفعيل بيانات الخطوط الساخنة في البعثات للرد علي استفسارات المواطنين.

كما ناشدت وزارة الخارجية الجاليات المصرية في المنطقة مراعاة الحذر واتباع ارشادات وتعليمات السلطات في دول المنطقة ذات الصلة بالسلامة والأمن.

