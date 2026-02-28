إعلان

150 قتيلاً وجريحاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على مدرسة بنات بإيران

كتب : محمد جعفر

05:20 م 28/02/2026

150 قتيلاً وجريحاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإ

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن محمد رادمهر، محافظ مقاطعة ميناب، قوله إن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية "التي استهدفت مدرسة للبنات" ارتفع إلى 63 طالباً على الأقل، بالإضافة إلى 92 جريحاً، مشيرًا إلى أن آخرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع إكس، إن المبنى المدمر هو مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران، وقد تم قصفه في وضح النهار، عندما كان مكتظاً بالتلاميذ الصغار.

رداً على سؤال حول الضربة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتضرر المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجارية، نأخذ هذه التقارير على محمل الجد ونجري تحقيقاً فيها، إن حماية المدنيين لها أهمية قصوى، وسنواصل اتخاذ جميع الاحتياطات المتاحة لتقليل مخاطر وقوع أضرار غير مقصودة."

