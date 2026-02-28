أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع وانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة ستكون لها عواقب جسيمة على شعوبها ومقدراتها.

وجاء هذا في إطار متابعة وزارة الخارجي تطورات التصعيد العسكري الراهن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وأجرى اتصالات مكثفة مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين شملت وزراء خارجية كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والنمسا وإسبانيا، فضلاً عن الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع المقلقة في إيران والتشاور بشأن سبل دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

وقد تم خلال هذه الاتصالات التاكيد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية ومصالح الدول كافة.

كما تم التأكيد على ادانة استهداف أمن وسلامة وسيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وتضامن مصر الكامل معها، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها.

وقالت الخارجية، إنه تم التأكيد خلال الاتصالات على أنه لا حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، وأن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الوحيد لمعالجة التوترات القائمة.

ووفق الخارجية، شددت الاتصالات على استمرار تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة لدعم مسار التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.