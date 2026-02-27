إعلان

المركزية الأمريكية: المدمرة فرانك بيترسن أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في بحر العرب

كتب : عبدالله محمود

08:09 م 27/02/2026

المركزية الأمريكية المدمرة فرانك بيترسن أجرت تدريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة "فرانك بيترسن جونيور" نفذت تدريبات بالذخيرة الحية في بحر العرب، في إطار تعزيز الجاهزية والقدرات الدفاعية للعمليات البحرية.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، أن السفينة مجهزة بمنظومات تسليح متعددة، بينها نظام الإطلاق العمودي Mk.41 (VLS)، ومدفع Mk.45 عيار 5 بوصات، إضافة إلى مدفع السلسلة Mk.38، مؤكدة أن التمرين يندرج ضمن جهود الحفاظ على الاستعداد العملياتي وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.وفي وقت سابق، قالت القيادة الأمريكية، أن جنود مشاة البحرية الأمريكية التابعون لفريق أمن أسطول مكافحة الإرهاب بالقيادة المركزية، قاموا بتوفير الحماية خلال مناورات "إنديجو ديفندر 26" في 2 فبراير 2026.

وبحسب القيادة الأمريكية، تعد "إنديجو ديفندر 26" مناورة بحرية ثنائية هامة بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية، تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني وتقوية قدراتنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية المدمرة فرانك بيترسن جونيور القيادة الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية البحرية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
اقتصاد

كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان