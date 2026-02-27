أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة "فرانك بيترسن جونيور" نفذت تدريبات بالذخيرة الحية في بحر العرب، في إطار تعزيز الجاهزية والقدرات الدفاعية للعمليات البحرية.

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، أن السفينة مجهزة بمنظومات تسليح متعددة، بينها نظام الإطلاق العمودي Mk.41 (VLS)، ومدفع Mk.45 عيار 5 بوصات، إضافة إلى مدفع السلسلة Mk.38، مؤكدة أن التمرين يندرج ضمن جهود الحفاظ على الاستعداد العملياتي وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.وفي وقت سابق، قالت القيادة الأمريكية، أن جنود مشاة البحرية الأمريكية التابعون لفريق أمن أسطول مكافحة الإرهاب بالقيادة المركزية، قاموا بتوفير الحماية خلال مناورات "إنديجو ديفندر 26" في 2 فبراير 2026.

وبحسب القيادة الأمريكية، تعد "إنديجو ديفندر 26" مناورة بحرية ثنائية هامة بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية، تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني وتقوية قدراتنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.