ستوكهولم- (أ ب)

قال مسؤولون إن الجيش السويدي اعترض مسيرة يشتبه أنها روسية قبالة سواحل جنوبي البلاد، أثناء رسو حاملة طائرات فرنسية في ميناء مالمو.

وقالت القوات المسلحة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية السويدية رصدت المسيرة المشتبه بها أثناء دورية في مضيق أوريسوند، الذي يفصل بين السويد والدنمارك.

وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات مضادة لم يتم تحديدها لتعطيل المسيرة، ثم انقطع الاتصال بالمسيرة.

وترسو حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ذات القدرات النووية جنوبي مدينة مالمو السويدية الأسبوع الجاري، في إطار أنشطة التدريبات الدورية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي جيوم فيرنيه في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إنه تم رصد المسيرة أمس الأول الأربعاء وتعاملت معها القوات السويدية المدمجة ضمن نظام أمني حول حاملة الطائرات. وذكر المتحدث اليوم الجمعة أن المسيرة كانت تبعد 10 كيلومترات عن حاملة طائرات شارل ديجول.

وأضاف فيرنيه: "لقد أثبت هذا النظام قوته، ولم يؤثر هذا الحدث على نشاط مجموعة حاملة الطائرات القتالية".

ونقلت قناة "إس في تي" العامة عن وزير الدفاع السويدي بال يونسون قوله مساء أمس الخميس إن الانتهاك المشتبه به لمسيرة للمجال الجوي السويدي حدث بشكل مرتبط بسفينة عسكرية روسية في المياه الإقليمية السويدية. ولدى سؤاله عن الدولة التي يظن أن المسيرة تتبعها، أجاب: "روسيا على الأرجح".

وقال يونسون إن السفينة الروسية واصلت إبحارها في بحر البلطيق، وإن السلطات السويدية على اتصال وثيق مع الدنمارك بشأن الحادث.

وأكدت القوات المسلحة السويدية عدم رصد أي طائرات مسيرة أخرى.

وقال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون خلال زيارة لحاملة الطائرات الفرنسية اليوم الجمعة إن "كل المؤشرات تشير إلى أنه انتهاك روسي للمجال الجوي السويدي"، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

وأضاف أن "الأمر خطير وربما ليس مفاجئا"، نظرا لأن روسيا لا تحبذ التدريبات الغربية، والغرب بدوره لا تروق له تصرفات موسكو.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي زار أيضا حاملة الطائرات شارل ديجول، أن أمن حاملة الطائرات لم يتعرض لتهديد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لا يعرف شيئا عن الحادث.

وردا على أسئلة الصحفيين عن ربط المسؤولين السويديين بين الطائرة المسيرة والسفينة الروسية، قال بيسكوف إنه "من السخافة إلى حد كبير" الادعاء بأن المسيرة كانت روسية لمجرد وجود سفينة روسية في الجوار.