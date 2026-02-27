لندن- (رويترز)

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن بريطانيا نقلت مؤقتاً بعض موظفيها الدبلوماسيين وعائلاتهم من تل أبيب إلى موقع آخر داخل إسرائيل كإجراء احترازي بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت بريطانيا إن سفارتها في تل أبيب استمرت في العمل بشكل طبيعي، لكنها حذرت من أن الوضع الأمني "قد يتصاعد بسرعة" وأن الحدود الدولية، بما في ذلك الطرق الجوية والبرية، قد تغلق دون سابق إنذار.

إلى جانب عملية النقل، نصحت بريطانيا بتجنب السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة القصوى، واستمرت في التوصية بتجنب بعض المناطق تماماً.

وأكدت أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل، إلا أن الخطر لا يزال قائماً في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته جددت فرنسا اليوم الجمعة نصيحتها لمواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية بسبب الوضع الأمني في إيران.