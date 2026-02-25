

وكالات

سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات الاقتصادية لإدارته.

قال ترامب: "ورثت مستويات تضخم عالية حينما توليت الرئاسة، لكن بعد أشهر نشهد الآن تحولا عظيما ومفصليا".

واتهم ترامب الرئيس السابق جو بايدن والحزب الديمقراطي بالتسبب في ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة، مضيفا: "أنهينا البطالة في الولايات المتحدة، كما أن التضخم يتهاوى في بلادنا والرواتب ترتفع".

وتابع: "خفضت التضخم لأدنى مستوى في 5 سنوات"، مؤكدا أن إدارته نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات.

وأشار ترامب إلى حصول الولايات المتحدة على أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضها كانت أفضل من فرض ضريبة على الأمريكيين.

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم بأنه "مؤسف جدا"، مضيفا أن "اتفاقياتنا التجارية ستبقى سارية المفعول بموجب قوانين بديلة معتمدة ومجربة".

ووعد ترامب في خطابه بخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والمنازل، قائلا: "أعمل على إنهاء التضخم في أسعار الأدوية وهو أمر لم يحدث من قبل رغم محاولة رؤساء سابقين".

وحسبما ذكر ترامب في خطابه: "نبلغ شركات التكنولوجيا الكبرى بوجوب توفير احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".

وأعلن ترامب على حد قوله رسميا حربا على الاحتيال والفساد سيقودها نائب الرئيس الأمريكي، موضحا أن الحكومة الفيدرالية ستطابق العام المقبل مساهمات التقاعد للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم مثل هذه الخطط، وفقا لسكاي نيوز.