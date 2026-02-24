جنيف - (أ ب)

حث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الثلاثاء، جماعة حزب الله على عدم التدخل في أي قتال بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن مخاوفه بشأن صراع محتمل جديد مع إسرائيل.

وقال رجي للصحفيين في جنيف، إنه تم تحذير المسؤولين اللبنانيين من أنه في حال اندلاع حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله، فإن إسرائيل ستضرب البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء لبنان بشكل أقسى مما حدث في جولة القتال السابقة.

ويأتي هذا النداء وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جديدة ضد إيران. وقد أجرت إيران مناورات عسكرية سنوية مع روسيا يوم الخميس مع اقتراب حاملة طائرات أمريكية ثانية من الشرق الأوسط.

وأرسلت الولايات المتحدة وإيران إشارات بأنهما مستعدتان للحرب في حال فشلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي.

وقال رجي إن السلطات اللبنانية ناشدت حزب الله، الذي خاض عدة حروب مع إسرائيل، وآخرها في عام 2024، بعدم الرد بأي طريقة قد تؤدي إلى "أوضاع سيئة" للمدنيين اللبنانيين.

وتابع رجي في جنيف، حيث كان يحضر جلسة لمجلس حقوق الإنسان: "تلقى لبنان إشارات بأن الإسرائيليين قد يضربون البنية التحتية المدنية وربما المطار" في بيروت.

وأضاف أن لبنان يطلب أيضا من الشركاء الغربيين مناشدة الإسرائيليين عدم مهاجمة البنية التحتية المدنية في حال لاحق حزب الله إسرائيل، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، في أعقاب ضربات أمريكية محتملة على إيران.

وتأتي هذه التعليقات غداة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في السفارة الأمريكية في بيروت بمغادرة لبنان، مع تصاعد التوترات بشأن إيران مع التهديد بضربة عسكرية وشيكة محتملة.

وقال رجي إنه ليس على علم بأي دول أخرى تتخذ احتياطات مماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة في لبنان.

