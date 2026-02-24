إعلان

في الذكرى الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية .. ماكرون يؤكد وقوف فرنسا وأوروبا إلى جانب أوكرانيا

كتب : مصراوي

07:08 م 24/02/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باريس- (أ ش أ)

أكد مجددا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء أن فرنسا وأوروبا تقفان بثبات إلى جانب أوكرانيا، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن أربع سنوات مضت منذ أن استيقظت أوروبا على دوي القنابل الروسية في أوكرانيا، أربع سنوات من حرب اختارتها روسيا، في انتهاك صارخ بالقانون الدولي وسيادة شعب .. أربع سنوات من قصف لمدن، وتدمير مدارس ومستشفيات، واستهداف البنية التحتية للطاقة بشكل ممنهج لإغراق العائلات في البرد والرعب. واعتبر أن هذه الحرب تعد "فشلا ثلاثيا لروسيا: عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا".

كما أشار إلى المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية وإمدادات الطاقة لأوكرانيا، مؤكدا أن أوروبا حشدت بالفعل 170 مليار يورو، مضيفا أنه "خلال المجلس الأوروبي في ديسمبر، اتفقنا على قرض بقيمة 90 مليار يورو لضمان تمويل ثابت لأوكرانيا خلال العامين المقبلين .. لا يوجد ما يدعو لإعادة النظر في هذا الاتفاق، وعلينا الآن تنفيذه".

كما أكد مواصلة عمليات تسليم المعدات والذخائر، والتدريب، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي ودعم المعدات التي تم توفيرها بالفعل.

وقال "لا سلام بدون أمن، ولأن أمننا على المحك في أوكرانيا، سنواصل التزامنا ضمن تحالف الراغبين (الداعم لكييف)".

وشدد على مواصلة دعم كييف ، قائلا "نقف وسنظل إلى جانب أوكرانيا".

وتحيي أوكرانيا اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية واسعة النطاق وسط تضامن من أقوى حلفائها في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الصراع.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون فرنسا أوكرانيا أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماجد المصري في رامز ليفل الوحش: " أنا مابنجحش غير مع محمد سامي"
دراما و تليفزيون

ماجد المصري في رامز ليفل الوحش: " أنا مابنجحش غير مع محمد سامي"
مجدي الجلاد: "أنا فلاح وسعيد بده ومتربي على الأصول والأخلاق" – فيديو
دراما و تليفزيون

مجدي الجلاد: "أنا فلاح وسعيد بده ومتربي على الأصول والأخلاق" – فيديو
مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
سفرة رمضان

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
أخبار وتقارير

خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان