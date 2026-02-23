

وكالات

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إغلاق مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، بسبب العاصفة الثلجية، فيما أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، حالة الطوارئ.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "سيتم إغلاق مقر الأمم المتحدة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية".

كان عمدة نيويورك زهران ممداني، قد أعلن حالة الطوارئ سابقا بسبب سوء الأحوال الجوية، مع استعداد المنطقة لأول عاصفة ثلجية خطيرة تشهدها منذ أكثر من عقد.

وصدرت أوامر بإخراج جميع المركبات غير الضرورية من شوارع مدينة نيويورك من الساعة التاسعة مساء يوم الأحد إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وخلال هذه الفترة، يتم إغلاق الشوارع والطرق السريعة والجسور والأنفاق أمام حركة المرور العادية للمركبات، فيما ستبقى خطوط مترو الأنفاق تعمل، بينما ستتوقف خدمة سكة حديد لونغ آيلاند مساء الأحد، وفقا لهيئة النقل الحضري.

هذا وعلقت الدراسة بسبب الثلوج في مدينة نيويورك يوم الاثنين، كما ستغلق جميع الجامعات أبوابها للمرة الثانية في شهر واحد من الساعة 20:00 مساء يوم الأحد وحتى يوم الاثنين مع تحرك عاصفة شتوية شديدة عبر الساحل الشرقي، ووجود بعض المناطق تحت تحذيرات من العواصف الثلجية.

وأوضحت الجامعة في بيانها: "قد يتم إلغاء المحاضرات والأنشطة الأخرى داخل الحرم الجامعي، لكن العمليات الأساسية ستستمر كالمعتاد. إذا لم يكن وجودك في الحرم الجامعي ضروريا، فيرجى الامتناع عن الحضور حتى إعادة فتحه"، وفقا لروسيا اليوم.