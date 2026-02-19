إعلان

بريطانيا تناشد مواطنيها بتقديم شهاداتهم حول ادعاءات اتجار بالبشر في وثائق إبستين

كتب : مصراوي

12:39 ص 19/02/2026

الشرطة البريطانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ)

وجهت الشرطة البريطانية نداء للمواطنين ممن يملكون أي معلومات بشأن ادعاءات تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي تعود لفترة التسعينيات، والتي ورد ذكرها مؤخراً ضمن ملفات إبستين.

وأفادت الشرطة بأن هذه الادعاءات التي كشف عنها تقرير منقح أصدرته وزارة العدل الأمريكية في ديسمبر الماضي، يُزعم وقوعها في قرية "فرجينيا ووتر" الإنجليزية خلال الفترة ما بين عامي 1994 و1996، بحسب ما ذكرته وكالة "أيه بي ميديا" البريطانية.

ويأتي تحرك الشرطة للبحث عن شهود من بين المواطنين بناء على تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) يعود ليوليو 2020، ورد في الملفات المنشورة، وزعم فيه أحد الأشخاص تعرضه للتخدير ليلا ونقله إلى "حفلات لشبكات استغلال الأطفال جنسيا" في منتصف التسعينيات.

كما تضمنت الوثائق ادعاءً من الشخص ذاته يفيد بتعرضه للدهس بسيارة زرقاء داكنة "كان يقودها الأمير أندرو"، مما تسبب له في إصابات في الأضلاع والساق.

وأوضحت الشرطة أنها، بعد مراجعة سجلاتها وأنظمتها التاريخية، لم تعثر على أي دليل يشير إلى تقديم بلاغات بشأن هذه الادعاءات إليها في ذلك الوقت.

وتضمنت الوثيقة ذاتها اتهامات من امرأة ضد كل من أندرو مونتباتن-ويندسور (الأمير أندرو) وجيسلين ماكسويل، المدانة بالإتجار بالجنس، بارتكاب اعتداءات جنسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة البريطانية وزارة العدل الأمريكية الاتجار بالبشر ملفات إبستين بالإتجار بالجنس بريطانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026
دراما و تليفزيون

20 صورة ومعلومة عن إعلان عبلة كامل رمضان 2026
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
حوادث وقضايا

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
أخبار وتقارير

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
سينما

30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة