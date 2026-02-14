إعلان

إجراءات احترازية واسعة في إسرائيل لفحص أسطوانات الأكسجين عقب حادث مقلق في أشدود

كتب : مصراوي

03:27 م 14/02/2026

أسطوانات الأكسجين

وكالات

باشرت وزارة الصحة الإسرائيلية تنفيذ خطة شاملة لمراجعة أسطوانات الأكسجين داخل منشآتها الطبية في إسرائيل، وذلك بعد واقعة وصفت بالخطيرة أثارت حالة قلق واسعة.

وأفاد متحدث رسمي، الجمعة، بأن الحادث وقع داخل مختبر في مصفاة نفط بمدينة أشدود، حيث عُثر على امرأتين في حالة فقدان للوعي قبل أن تُعلن وفاتهما لاحقًا، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الأولية، يُرجّح أن خللًا في أسطوانات الأكسجين المستخدمة كان عاملًا رئيسيًا في الحادث، ما دفع السلطات الصحية إلى التحذير من احتمال وجود مواد ضارة داخل بعض الأسطوانات المتداولة.

وذكرت توجيهات رسمية نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست ضرورة فحص جميع الأسطوانات وسحب غير المطابق منها فورًا من الخدمة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، بدأت مؤسسات الرعاية الصحية مراجعة الأسطوانات المستخدمة لدى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي في منازلهم.

بالتوازي، أصدرت هتزالا المتحدة، وهي جهة تطوعية متخصصة في خدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لمتطوعيها بوقف استخدام أسطواناتهم مؤقتًا، مع العمل على استبدال أي معدات لا تستوفي المعايير وتوفير بدائل معتمدة.

وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل أسطوانات الأكسجين

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين
أخبار مصر

هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟
اقتصاد

بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
رياضة محلية

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

