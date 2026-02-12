قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن النظام الأوكراني يعول على إعادة التسلح واستمرار الصراع بدل الحوار.

واتهمت الخارجية الروسية في بيان، الاتحاد الأوروبي بمنع أوكرانيا من التوصل إلى حل وسط في عملية التسوية، مؤكدة استعداد موسكو للحوار مع الراغبين في أي مساهمة بناءة لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

بدوره، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي واشنطن وحلفاءها بتعزيز قدراتهم العسكرية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبرا أن الأمر يمثل تهديدا لروسيا والصين.

وفي سياق متصل، يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل اليوم الخميس لبحث قضايا الدفاع الأوروبي ودعم أوكرانيا، في وقت يواجه فيه الحلفاء الأوروبيون ضغوطا متزايدة لتحمل قدر أكبر من المسؤولية مع تحول أولويات الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى.

ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف للمرة الأولى منذ توليه منصبه في يناير الماضي، إلى وزراء دفاع الناتو.

وعقب انتهاء الاجتماع الرسمي للناتو، من المقرر أن تترأس ألمانيا وبريطانيا اجتماعا لأقرب حلفاء أوكرانيا، بهدف الحصول على تعهدات بتقديم دعم عسكري جديد.