وكالات

قال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، متعب بازياد، إن المجلس الانتقالي الجنوبي تبرأ من الجرائم التي ارتكبها عيدروس الزبيدي، مؤكدًا أن المجلس كان مختطفا من قبل عدد قليل من القيادات الجنوبية.

وأضاف متعب بازياد، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن حل المجلس الانتقالي الجنوبي يعد خطوة على الطريق الصحيح، من شأنها تصحيح المسار وإتاحة المجال أمام معالجة القضية الجنوبية بعيدًا عن الإقصاء والعنف.

وأوضح المسؤول اليمني، أن جميع المكونات الجنوبية يمكنها المشاركة في النقاش حول قضيتهم بشكل سلمي، من خلال مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب، بما يضمن تمثيلًا أوسع ورؤية شاملة لمستقبل الجنوب.

ورحب بازياد، بالدعوة إلى الحوار التي وجهها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها تمثل فرصة مهمة لدعم مسار التفاهم والحل السياسي في اليمن.