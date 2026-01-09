وزير الإعلام السوري يدعو لتبني خطاب عقلاني ووطني

وكالات

دعا وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى الجميع لتبني خطاب عقلاني ووطني جامع يركز على ما يوحدنا وينبذ كل أشكال التفرقة.

وقال إن: السوريون الكرد هم أهلنا وشركاؤنا في المستقبل، يجمعنا معهم أولا عقد المواطنة، وتربطنا بهم روابط تاريخية وثقافية وإنسانية لا حصر لها.

وبيّن في تغريدة على منصة "إكس" إن ما جرى خلال الأيام الماضية من إجراءات عسكرية وأمنية جاء استجابة لحالة استعصاء سعت بعض القوى إلى إطالة أمدها خارج منطق الدولة ومؤسساتها، وكان الهدف إعادة الأمور إلى نصابها وحماية الاستقرار العام.