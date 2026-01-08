عمان- (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، أنه تم خلال فعاليات القمة الأردنية الأوروبية التي عُقدت، اليوم الخميس، في العاصمة عمّان، التأكيد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين ووقف التصعيد، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

وأشار الصفدي - خلال المؤتمرالصحفي الذي عقده على هامش القمة - إلى أهمية العمل المشترك لاحتواء التوتر المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من المخاطر الكبيرة المترتبة على استمرار التصعيد، وما يحمله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار ومنع تفجر الأوضاع.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الصفدي أن القمة شددت على أهمية دعم سوريا بما يضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة تداعيات الأزمة السورية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن القمة الأردنية الأوروبية شكلت محطة مهمة ولافتة في مسار تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بأنها قمة عملانية ناجحة عكست إرادة مشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف الصفدي، أن نتائج القمة انعكست بشكل واضح على مستوى التعاون المشترك، وأكدت التوجه نحو توسيع الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الدفاع، والاستثمار، والاقتصاد، إلى جانب قطاعات أخرى تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين.

وأكد أن مخرجات القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الأردنية الأوروبية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وبيّن الصفدي أن القمة أكدت استمرار الدعم الأوروبي للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، يشمل نحو 600 مليون يورو منحًا لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية، إضافة إلى أكثر من مليار يورو قروضًا ميسّرة، إلى جانب أكثر من مليار يورو مخصصة لدعم الاستثمار في المملكة.

وأضاف أن القمة قررت عقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الأول خلال شهر أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى الأردن.

وأشار الصفدي إلى أن القمة غطّت مختلف آفاق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وأكدت الحرص المشترك على مواصلة العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والبناء على ما تحقق من نتائج لتعميق الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.