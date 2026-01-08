إعلان

إسبانيا تعلن استعدادها لإرسال جنود لحفظ السلام في غزة

كتب : محمود الطوخي

01:26 م 08/01/2026

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، إن مدريد مستعدة لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين.

وذكر موقع "أكسيوس"، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن تشكيل "مجلس السلام في غزة" الأسبوع المقبل، كجزء من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين، إلى أن ترامب سيرأس المجلس بنفسه بمشاركة نحو 15 من قادة العالم، للإشراف على حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية وعملية إعادة الإعمار.

وكشفت المصادر، أن الدعوات تُوجه حاليا لدول رئيسية للانضمام، من بينها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السعودية، قطر، مصر، وتركيا، موضحة أن المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف سيكون هو ممثل المجلس على الأرض، حيث يزور إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمهيدا للإعلان.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة لا تزال قابلة للتغيير تبعا لتطورات ملفات أخرى مثل فنزويلا وأوكرانيا، مع احتمالية عقد أول اجتماع للمجلس خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي في وقت لاحق من هذا الشهر.

بيدرو سانشيز إسبانيا جنود لحفظ السلام في غزة

