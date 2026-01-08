

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة ستسمح لفنزويلا ببيع نفطها فقط حالما التزمت حكومة كاراكاس بخدمة "المصالح الوطنية الأمريكية".

أوضح فانس، أن واشنطن تفرض سيطرة مباشرة على عائدات النفط الفنزويلي وأن بلاده تسيطر على موارد الطاقة.

أضاف: "نقول للنظام في فنزويلا: يسمح لكم ببيع النفط طالما تخدمون المصلحة الوطنية الأمريكية، ولا يسمح لكم بذلك إذا لم يحدث هذا".

كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت، في بيان رسمي، أن الحكومة فرضت سيطرة كاملة على التدفقات المالية الناتجة عن بيع النفط الفنزويلي، مشيرة إلى أن جميع عائدات بيع النفط الخام والمنتجات البترولية ستودع مبدئيا في حسابات لدى بنوك عالمية معترف بها وتخضع لسيطرة الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان شرعية ونزاهة التوزيع النهائي للأموال، على أن يتم صرف العائدات "لصالح الشعبين الأمريكي والفنزويلي"، وفقا لتقدير الحكومة الأمريكية وحدها.

وأكدت الوزارة، أن مبيعات النفط ستبدأ فورا، مع خطط لبيع ما بين 30 و50 مليون برميل في المرحلة الأولى، لافتة إلى أن هذه الآلية ستستمر إلى أجل غير مسمى.

وتعكس هذه الخطوة تشديدا أمريكيا على استخدام ملف الطاقة كأداة ضغط سياسي واقتصادي على حكومة كاراكاس، في إطار ربط تخفيف القيود النفطية بشروط تخدم الاستراتيجية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.