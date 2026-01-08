ترامب: فنزويلا ستشتري المنتجات الأمريكية مقابل بيع نفطها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن فنزويلا ستشتري منتجات أمريكية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أبلغت للتو أن فنزويلا ستشتري فقط المنتجات الأمريكية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة".

وأضاف ترامب: "ستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوية، والأجهزة والمعدات الطبية الأمريكية الصنع، لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا".

وتابع: "بعبارة أخرى، تلتزم فنزويلا بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية كشريكها الرئيسي، وهو خيار حكيم وأمر جيد للغاية لشعب فنزويلا والولايات المتحدة. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

كانت شركة النفط الفنزويلية العامة قد أعلنت، الأربعاء، أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط، بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وتصريح ترامب بأن واشنطن ستدير تسويق الخام الفنزويلي.

وقالت الشركة في بيان: "إنها تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية القائمة بين البلدين".

وأشارت إلى أن هذه العملية تتم وفق نماذج مماثلة لتلك المطبقة مع شركات دولية مثل شيفرون، وتستند إلى تبادل محض تجاري، ينسجم مع معايير القانون والشفافية والفائدة المتبادلة.

وأكدت الشركة في البيان: "التزامها مواصلة بناء تحالفات تعزز التنمية الوطنية، لما فيه مصلحة الشعب الفنزويلي وتسهم في إرساء الاستقرار".

كانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قد شددت، على أنه لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا، في حين قال ترامب: "إن كراكاس ستسلم الولايات المتحدة عشرات الملايين من براميل النفط"، وفقا لسكاي نيوز.