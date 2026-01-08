أوكرانيا: مقتل شخصين بهجوم روسي استهدف موانئ البحر الأسود

كييف - (د ب أ)

أفادت السلطات الأوكرانية الأربعاء بمقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء هجوم روسي استهدف موانئ حيوية بالقرب من مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وأوضح حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن الجيش الروسي استخدم طائرات مسيرة وصواريخ في الهجوم.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية لميناءي بيفديني وتشورنومورسك.

ونشر كيبر صورا تظهر حاويات شحن مدمرة وشاحنات متضررة في مواقع القصف.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي انفجارات سُمع في قلب مدينة أوديسا بالتزامن مع الهجوم.