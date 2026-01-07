إعلان

مسؤولون أمريكيون: سنواصل احتجاز السفن الخاضعة للعقوبات

كتب : مصراوي

06:33 م 07/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(أ ب)

أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم واشنطن مواصلة احتجاز السفن الخاضعة للعقوبات، ذات الصلة بفنزويلا.

ويأتي ذلك في أعقاب ما ذكره مسؤول أمريكي من أن قوات أمريكية اقتحمت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات، على صلة بفنزويلا، في شمال المحيط الأطلسي، بعد مطاردتها لأسابيع.

وتحدث المسؤول لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأربعاء، شريطة عدم الكشف عن هويته، حيث إن هذه عمليات عسكرية حساسة، وقال إن الجيش الأمريكي سيطر على السفينة، ثم سلمها لمسؤولي إنفاذ القانون.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في تصريحات لشبكة (إن بي سي) الأمريكية اليوم الأحد: "إننا نقوم بإنفاذ القوانين الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات النفطية".

وأضاف: "نلجأ للقضاء، ونحصل على مذكرات قانونية، ثم نحتجز تلك السفن المحملة بالنفط. وسوف يتواصل ذلك".

وطاردت أمريكا الناقلة منذ الشهر الماضي بعد أن حاولت التهرب من حصار أمريكي على سفن النفط المفروض عليها عقوبات حول فنزويلا.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت قبيل عملية الاحتجاز إنها "تتابع بقلق الوضع غير الطبيعي الذي تطور حول ناقلة النفط الروسية مارينيرا".

وأضافت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، أنه "منذ عدة أيام، تتبع سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي السفينة مارينيرا، على الرغم من أن سفينتنا تبعد حوالي 4000 كيلومتر عن الساحل الأمريكي".

