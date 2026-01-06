إعلان

وزير خارجية الاحتلال من "أرض الصومال": "علاقتنا الدبلوماسية ليست موجهة ضد أحد"

كتب : مصراوي

06:00 م 06/01/2026

زيارة جدعون ساعر لأرض الصومال

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارة رسمية إلى إقليم أرض الصومال، إن زيارته تمثل شرفًا عظيمًا كونها أول زيارة دبلوماسية رسمية من هذا المستوى، وجاءت بدعوة من رئيس الإقليم.

وأكد ساعر خلال زيارته إلى إقليم أرض الصومال، أن الزيارة تحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن إسرائيل عازمة على تعزيز علاقاتها مع أرض الصومال بقوة، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات وصفها بـ"الجوهرية" مع رئيس الإقليم وكبار أعضاء حكومته، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن مسألة الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين "ليست موجهة ضد أي طرف"، مشددًا على أن الهدف المشترك يتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة لكلا الجانبين.

وأضاف ساعر أنه شدد خلال مباحثاته في هرجيسا على أن إسرائيل وحدها هي من تقرر من تعترف به ومن تقيم معه علاقات دبلوماسية، لافتًا إلى أنه تلقى تأكيدًا من رئيس أرض الصومال بالموافقة على هذا التوجه.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى دعوة رسمية لزيارة الإقليم، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة رسمية في هذا الإطار.

يُذكر أن نتنياهو أعلن في وقت سابق اعترافه رسميًا بإقليم أرض الصومال، في خطوة أثارت رفضًا واسعًا، كما لاقى قرار إسرائيل انتقادات أو رفض من قبل الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

وذكرت الصومال ذاتها في بيان اليوم الثلاثاء أنها "تدين بأشد العبارات التوغل غير المصرح به" من قبل جدعون ساعر، واصفة زيارته بأنها "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية" للصومال.

