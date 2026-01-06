إعلان

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تقدم التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد

كتب : محمد جعفر

05:42 م 06/01/2026

هيرو مصطفى

قدمت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت هيرو في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة: "عيد ميلاد مجيد بالنيابة عن كل موظفي السفارة، نتمنى أن يكون يوم العيد ملئ بالسعادة والسلام، ولحظات جميلة مع عائلتكم وأحبائكم".

وتابعت: "عيد ميلاد مجيد كل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا أمس، بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

