مقتل 16 شخصا جراء سيول مفاجئة في جزر نائية بإندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ)

أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بوفاة 16 شخصا، على الأقل، وإجبار مئات من السكان على الفرار من منازلهم جراء اجتياح سيول مفاجئة إقليم شمال سولاويزي في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة إن السيول ضربت جزر سياو تاجولاندانج بيارو النائية، وهي أرخبيل بركاني، بعد أن تسببت أمطار غزيرة هطلت أمس الاثنين في اندفاع سيول من المياه والطين والحطام.

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 140 عائلة، إلى مناطق أكثر أمانا.

وجرى إعلان حالة الطوارئ لتمكين السلطات المحلية من تعبئة موارد إضافية وتسريع تقديم المساعدات.

يُذكرأن إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، معرضة بشدة للسيول والانهيارات الأرضية والكوارث الطبيعية الأخرى، لاسيما خلال موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته عادة بين شهر ديسمبر وفبراير.