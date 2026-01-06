مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند

واشنطن- (د ب أ)

وصف مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، مطالبة الولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند بأنها "الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية"، واستبعد احتمال نشوب صراع عسكري حول الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال ستيفن ميلر، نائب رئيسة موظفي البيت الأبيض، ردا على سؤال شبكة (سي إن إن) بشأن ما إذا كانت واشنطن ستستبعد استخدام القوة للسيطرة على جرينلاند: "لن يقاتل أحد الولايات المتحدة عسكريا من أجل مستقبل جرينلاند."

وأوضح ميلر أن الجزيرة يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح موقفه بهذا الشأن منذ بدء ولايته قبل نحو عام.

ودافع ميلر عن الرأي القائل بأنه يجب على الولايات المتحدة، بصفتها القوة العسكرية الرائدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، السيطرة على جرينلاند لضمان أمن المنطقة القطبية الشمالية.

وشكك ميلر أيضا في سيادة الدنمارك على الجزيرة، متسائلا عن الأساس القانوني الذي يجعل جرينلاند تابعة للدنمارك، ولماذا يجب أن تبقى الجزيرة "مستعمرة للدنمارك".

ونشرت المستشارة الحكومية السابقة، كاتي ميلر، وهي زوجة ستيفن ميلر، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة لجرينلاند بألوان علم الولايات المتحدة، مصحوبة بكلمة "قريبا".