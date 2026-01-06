إعلان

مسؤول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند

كتب : مصراوي

11:25 ص 06/01/2026

جرينلاند الجزيرة القطبية الشمالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن- (د ب أ)

وصف مسؤول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، مطالبة الولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند بأنها "الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية"، واستبعد احتمال نشوب صراع عسكري حول الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال ستيفن ميلر، نائب رئيسة موظفي البيت الأبيض، ردا على سؤال شبكة (سي إن إن) بشأن ما إذا كانت واشنطن ستستبعد استخدام القوة للسيطرة على جرينلاند: "لن يقاتل أحد الولايات المتحدة عسكريا من أجل مستقبل جرينلاند."

وأوضح ميلر أن الجزيرة يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح موقفه بهذا الشأن منذ بدء ولايته قبل نحو عام.

ودافع ميلر عن الرأي القائل بأنه يجب على الولايات المتحدة، بصفتها القوة العسكرية الرائدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، السيطرة على جرينلاند لضمان أمن المنطقة القطبية الشمالية.

وشكك ميلر أيضا في سيادة الدنمارك على الجزيرة، متسائلا عن الأساس القانوني الذي يجعل جرينلاند تابعة للدنمارك، ولماذا يجب أن تبقى الجزيرة "مستعمرة للدنمارك".

ونشرت المستشارة الحكومية السابقة، كاتي ميلر، وهي زوجة ستيفن ميلر، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة لجرينلاند بألوان علم الولايات المتحدة، مصحوبة بكلمة "قريبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرينلاند صراع عسكري البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
أخبار مصر

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
مصراوى TV

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)