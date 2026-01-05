نتنياهو يرسل رسائل طمأنة لإيران عبر بوتين: "إسرائيل لا تنوي الهجوم"

أفادت قناة "كان" العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل رسائل طمأنة إلى إيران عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن إسرائيل لا تنوي مهاجمتها.

وذكرت القناة أن هذه الرسائل نُقلت إلى إيران مؤخرًا، من بينها عبر مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وبوتين، في ظل التوترات القائمة بين تل أبيب وطهران.

وفي تصريح له اليوم أمام الكنيست، قال نتنياهو إن إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أن أي هجوم على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة، مشيرًا إلى استمرار المخاوف الإسرائيلية من سوء تقدير إيراني قد يدفع طهران إلى مهاجمة إسرائيل خشية تعرضها لهجوم استباقي.

وأضافت القناة أن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل عقدا مؤخرًا مناقشات حول عدد من القضايا الأمنية، من بينها الملف الإيراني.