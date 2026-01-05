إعلان

نتنياهو يرسل رسائل طمأنة لإيران عبر بوتين: "إسرائيل لا تنوي الهجوم"

كتب : محمد جعفر

10:09 م 05/01/2026

نتنياهو وبوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت قناة "كان" العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل رسائل طمأنة إلى إيران عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيها أن إسرائيل لا تنوي مهاجمتها.

وذكرت القناة أن هذه الرسائل نُقلت إلى إيران مؤخرًا، من بينها عبر مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وبوتين، في ظل التوترات القائمة بين تل أبيب وطهران.

وفي تصريح له اليوم أمام الكنيست، قال نتنياهو إن إسرائيل وجهت رسالة إلى إيران مفادها أن أي هجوم على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة، مشيرًا إلى استمرار المخاوف الإسرائيلية من سوء تقدير إيراني قد يدفع طهران إلى مهاجمة إسرائيل خشية تعرضها لهجوم استباقي.

وأضافت القناة أن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل عقدا مؤخرًا مناقشات حول عدد من القضايا الأمنية، من بينها الملف الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران روسيا بوتين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026