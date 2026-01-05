بدأ البرلمان الفنزويلي، اليوم الاثنين، دورة تشريعية جديدة، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وأكد أعضاء البرلمان الفنزويلي، أن نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز تولت مهام الرئاسة بالوكالة، عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وطالب البرلمان بالإفراج عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين أُلقي القبض عليهما يوم السبت خلال عملية عسكرية أمريكية في العاصمة كاراكاس.

ووصف النائب الموالي للحكومة فرناندو سوتو روخاس، الذي ترأس المناقشات، اعتقال مادورو بأنه اختطاف نفذته حكومة الولايات المتحدة، معتبراً العملية هجوماً وحشياً وغادراً.

وأضاف روخاس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى لعب دور المدعي العام والقاضي وشرطي العالم، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل ما وصفه بالتضامن الكامل إلى حين عودة مادورو.