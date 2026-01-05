رئيس وزراء جرينلاند ردًا على "تهديدات الضم" الأمريكية: "هذا يكفي"

وكالات

علّق رئيس وزراء جرينلاند الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّها، قائلاً: "هذا يكفي".

وكتب فريدريك نيلسن، في منشور عبر فيسبوك: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وكان ترامب قد قال لمجلة "ذي أتلانتيك" "نحن بحاجة إلى غرينلاند بالتأكيد. نحن بحاجة إليها للدفاع".

وبعد المقابلة، قال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عندما سُئل عن هذه القضية "نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي، والدنمارك لن تتمكن من الاهتمام بذلك".