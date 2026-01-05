تقرير يمني: قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة داخل أحياء حضرموت

صنعاء- (د ب أ)

أفاد تقرير يمني اليوم الاثنين بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة داخل الأحياء السكنية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد .

ووفق ما نشرته صحيفة "4 مايو" اليمنية على موقعها الإلكتروني، " اقتحمت مليشيات الطوارئ الشمالية التابعة لجماعة الإخوان، اليوم، مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع أهالي المديرية، وترويع السكان الآمنين".

وبحسب معلومات أولية، "أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى جراء استخدام السلاح داخل الأحياء السكنية، في ظل غياب أي مراعاة لأرواح السكان، وسط حالة من الغضب الشعبي والاستنكار الواسع، باعتبار ما جرى عدوانًا سافرًا على مديرية القطن وأمنها واستقرارها"، طبقا للصحيفة .

و"تواجه محافظة حضرموت موجة غير مسبوقة من أعمال السلب والنهب، طالت مقرات سيادية وحكومية حيوية في مدينة المكلا، مستغلة حالة فراغ أمني مفاجئ تشهده المحافظة، في تطور خطير وصفه مراقبون بأنه الأخطر منذ سنوات"، حسب ما نشرته صحيفة "الأيام" اليمنية .

وأفادت الصحيفة بأن "عدسات المواطنين وثقت مشاهد صادمة لنهب ممتلكات عامة من القصر الرئاسي، والمجمع القضائي، ومستودعات عسكرية، وصولًا إلى مرافق المطار، في ظاهرة وُصفت بأنها غريبة تمامًا عن الإرث الأخلاقي والحضاري المعروف عن حضرموت وأبنائها"، لافتة إلى أن "أعمال النهب امتدت إلى المجمع القضائي ومستودعات الذخائر، حيث تم الاستيلاء على صناديق ذخيرة ومعدات لوجستية، الأمر الذي يضاعف من المخاوف الأمنية في ظل الانفلات القائم".

وكانت قوات درع الوطن الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، بمساندة قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعد يوم من انطلاق عملية "استلام المعسكرات"، التي أعلن عنها محافظ حضرموت، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي.

وجاءت عملية "استلام المعسكرات"، بعد رفض المجلس الانتقالي الجنوبي ، المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله ، سحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، بعد أن سيطرت قواته على معظم أجزائهما مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول.