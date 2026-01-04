إعلان

روبيو: أمريكا لن تحكم فنزويلا لكنها ستضغط من أجل إحداث تغييرات عبر حصار النفط

كتب : مصراوي

08:10 م 04/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب )

قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تحكم فنزويلا، لكنها ستضغط من أجل إحداث تغييرات عبر حصار النفط، وذلك بعد مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدارة البلاد.

وفي مقابلة على شبكة "أيه بي سي نيوز"، رد على تصريح للرئيس دونالد ترامب بأن أمريكا "ستدير فنزويلا"، موضحا أن المقصود هو "توجيه الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور"، مضيفاً: "لدينا نفوذ الحجر الصحي.. اقتصادهم لن يتقدم حتى تلبية الشروط التي تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية".

وأشار روبيو، إلى أن تنفيذ هذا الحجر يتم عبر عمليات لـ "وزارة الحرب" وخفر السواحل لمصادرة القوارب، محذرا: "إذا كنت قاربا خاضعا للعقوبات ومتجها لفنزويلا، فسيتم احتجازك بموجب أمر قضائي".

ودافع روبيو عن قانونية الغارة التي استهدفت مادورو دون تفويض من الكونجرس، معللا ذلك بأن العملية "ليست غزوا" بل عملية اعتقال في منطقة غير صديقة تتطلب تدخل "وزارة الحرب"، إضافة إلى المخاوف من التسريبات في حال إخطار الكونجرس مسبقا بظرف طارئ كهذا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو الخارجية الأمريكية النفط فنزويلا حصار النفط أمريكا رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية