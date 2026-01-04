(أ ب )

قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لن تحكم فنزويلا، لكنها ستضغط من أجل إحداث تغييرات عبر حصار النفط، وذلك بعد مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدارة البلاد.

وفي مقابلة على شبكة "أيه بي سي نيوز"، رد على تصريح للرئيس دونالد ترامب بأن أمريكا "ستدير فنزويلا"، موضحا أن المقصود هو "توجيه الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور"، مضيفاً: "لدينا نفوذ الحجر الصحي.. اقتصادهم لن يتقدم حتى تلبية الشروط التي تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية".

وأشار روبيو، إلى أن تنفيذ هذا الحجر يتم عبر عمليات لـ "وزارة الحرب" وخفر السواحل لمصادرة القوارب، محذرا: "إذا كنت قاربا خاضعا للعقوبات ومتجها لفنزويلا، فسيتم احتجازك بموجب أمر قضائي".

ودافع روبيو عن قانونية الغارة التي استهدفت مادورو دون تفويض من الكونجرس، معللا ذلك بأن العملية "ليست غزوا" بل عملية اعتقال في منطقة غير صديقة تتطلب تدخل "وزارة الحرب"، إضافة إلى المخاوف من التسريبات في حال إخطار الكونجرس مسبقا بظرف طارئ كهذا.