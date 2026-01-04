قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية: بدأنا باعتقال من يقودون أحداث الشغب

أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، أحمد رضا رادان، شن عمليات اعتقال واسعة ضد الذين يقودون أحداث الشغب في مختلف المدن الإيرانية.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية، في تصريحات وكالة أنباء "فارس"، إنهم بدوا باعتقال من يقودون أحداث الشغب في إيران.

وأكد رضا رادان، أن عمليات الاعتقال موجهة لقادة الاحتجاجات والذين يحرضون الناس وسط التجمعات.

وأضاف رادان، أن المعتقلين الذين تم استجوابهم قدموا اعترافات تفيد بتلقيهم أموالاً بالدولار، من أجل تحريض الناس.