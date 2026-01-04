إعلان

قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية: بدأنا باعتقال من يقودون أحداث الشغب

كتب-عبدالله محمود:

07:29 م 04/01/2026

الاحتجاجات في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، أحمد رضا رادان، شن عمليات اعتقال واسعة ضد الذين يقودون أحداث الشغب في مختلف المدن الإيرانية.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية، في تصريحات وكالة أنباء "فارس"، إنهم بدوا باعتقال من يقودون أحداث الشغب في إيران.

وأكد رضا رادان، أن عمليات الاعتقال موجهة لقادة الاحتجاجات والذين يحرضون الناس وسط التجمعات.

وأضاف رادان، أن المعتقلين الذين تم استجوابهم قدموا اعترافات تفيد بتلقيهم أموالاً بالدولار، من أجل تحريض الناس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتقال المتظاهرين إيران احتجاجات إيران أحمد رضا رادان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية