إيران تعلن دعمها لفنزويلا وتؤكد: الهجوم العسكري الأمريكي إرهاب دولة

كتب : مصراوي

04:59 م 04/01/2026

عباس عراقجي

وكالات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، "مثالا صارخا على إرهاب الدولة واعتداء واضحا على سيادة الشعب الفنزويلي وإرادته الوطنية".

وجاءت تصريحات عراقجي التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، في مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الفنزويلي ايفان خيل بينتو، بحثا خلالها آخر تطورات الهجوم الأمريكي علی فنزويلا .

واعتبر عراقجي خلال الاتصال أن "العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس الشرعي لهذا البلد وزوجته مثالا صارخا على إرهاب الدولة واعتداء واضحا على سيادة الشعب الفنزويلي وإرادته الوطنية"، مؤكدا "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والحكومة المنتخبة في فنزويلا".

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن تقديره "للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعلان تضامنها مع فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما خارج البلاد.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني فنزويلا نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

