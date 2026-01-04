إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط في فنزويلا

كتب : مصراوي

04:56 م 04/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستحكم على نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بناءً على ما ستقوم به خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تزال تحتفظ بـ"أوراق ضغط".

وأوضح روبيو، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" ضمن برنامج Meet the Press، أن بلاده ستقيّم سلوك رودريجيز بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنها "مستعدة عمليًا لفعل ما نراه ضروريًا لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى".

وكانت رودريجيز قد وجّهت انتقادات حادة للعملية الأمريكية في بلادها، مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واصفة مادورو بأنه "الرئيس الوحيد لفنزويلا".

لكن روبيو قال إن الولايات المتحدة "تتوقع رؤية مزيد من الالتزام والتعاون مما كنا نتلقاه سابقًا" من فنزويلا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "سنُجري تقييمًا على أساس ما يفعله القائمون حاليًا على السلطة في فنزويلا، لا على أساس ما يقولونه علنًا في المرحلة الانتقالية، ولا على ما نعرف أنهم فعلوه في الماضي في كثير من الحالات، بل على ما سيفعلونه مستقبلًا".

وتابع روبيو: "ما أعرفه هو أنه إذا لم يتخذوا القرار الصحيح، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بعدة أدوات ضغط لضمان حماية مصالحها، ومن بينها الحجر النفطي المفروض حاليًا، إلى جانب أمور أخرى".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الولايات المتحدة ديلسي رودريجيز واشنطن فنزويلا

